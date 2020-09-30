Самара, , 11:19 — REGNUM Карантин по бешенству животных установлен в двух селах Самарской области. Соответствующе постановления губернатора региона 29 сентября опубликованы на сайте областного правительства.

Согласно документам, ограничительные мероприятия введены в селах Муранка в Шигонском районе и Алексеевка Алексеевского района. Ограничения продляться по 29 ноября текущего года.

Отмечается, что в период действия карантина в районах запрещены выставки собак и кошек, а также торговля домашними животными. Кроме этого, запрещается вывозить из этих районов кошек и собак, а также отлавливать диких животных.

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