Нижний Новгород, , 11:08 — REGNUM В Ленинском районе Нижнего Новгорода 3 октября состоится экологическая акция «Блондинки ЗА чистые берега», во время которой нижегородские блондинки планируют очистить берега реки Борзовка от накопившегося за многие годы мусора, пишет «НИА Нижний Новгород».

Участие в субботнике намерены принять сотрудницы правительства и министерства экологии региона, мэрии Нижнего Новгорода, участницы «Парада блондинок», а также нижегородские телеведущие и журналисты.

Отмечается, что мероприятие пройдет в рамках инициированного президентом России Владимиром Путиным национального проекта «Экология», стартовавшего в 2019 году.