Симферополь, , 11:08 — REGNUM Четыре школы и 74 класса переведены на дистанционное обучение в связи с карантином по коронавирусу и ОРВИ. Об этом сообщил 30 сентября на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заместитель министра образования Крыма Айдер Аблятипов.

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Он уточнил, что полностью закрыты на данный момент четыре школы, в которых обучаются 1054 человека: Феодосийская школа №13, Журавская школа и Владиславовская школа в Кировском районе и Приветненская школа Алушты. Также закрыты 74 класса в 38 школах региона. Кроме того, на карантин отправлены один детский сад и несколько дошкольных групп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главный санитарный врач региона Наталья Пеньковская заявила, что оснований для перевода образовательных учреждений Крыма на дистанционное обучение на данный момент нет.

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