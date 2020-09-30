Пермь, , 11:04 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 30 сентября, выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее суточный показатель составлял 76 зараженных человек.

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На сегодняшний день ежесуточный прирост случаев заражения составил 0,8%, а коэффициент распространения болезни — 1,02 (на 29 сентября — 1,01). Среди новых носителей SARS-CoV-2 пятеро детей и 75 взрослых: 27 мужчин и 48 женщин.

С конца марта в Прикамье выявлено 9 827 случаев заражения коронавирусом. Скончались 458 пациентов, у которых выявлен SARS-CoV-2. Оправились от коронавирусной инфекции 6 733 человека. Продолжают лечение с больницах 1 248 пациентов.

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