Санкт-Петербург, , 11:13 — REGNUM В Ленинградской области продолжается рост суточного количества выявленных случаев коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки было обнаружено 74 новых носителя SARS-CoV-2, это на семь человек больше, чем днем ранее. Об этом 30 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»

По сравнению с началом сентября ежесуточная выявляемость коронавируса в регионе возросла почти в 2,4 раза, с 31 случая 1 сентября до 74 случаев в последний день месяца. Рост числа новых случаев особенно ускорился с 17 сентября.

Нарастающим итогом с начала пандемии в Ленобласти выявлено 8174 инфицированных. На сегодняшний день из них 5551 человек уже выздоровели, в том числе 27 — за последние сутки. 98 человек умерли от COVID-19, еще 2525 продолжают лечение.

Читайте также: Магазины и сфера услуг Ленобласти вернутся к «часу для пожилых»

По данным регионального оперштаба, наиболее пораженными коронавирусом районами в Ленинградской области являются Гатчинский, Всеволожский и Выборгский. За предыдущие сутки наибольшее число заболевших было выявлено в городах Всеволожск (7), Кудрово (5), Гатчина и Дубровка (4), Приозерск, Сертолово и деревне Заручье (3).

Читайте также: В Ленобласти за три дня готовы развернуть до 2316 коек для COVID-пациентов

По два случая было выявлено в городах Выборг, Приморск, Первомайское, Тайцы, Новый Свет, Отрадное, Ермилово. Еще в 22 населенных пунктах было выявлено по одному новому зараженному.

Напомним, в районах Ленобласти, находящихся в «красной» и «жёлтой» зонах по заболеваемости, возвращается контроль соблюдения масочного режима в общественных местах.

Планируется ввести запрет на проведение массовых мероприятий в этих зонах: муниципалитетам и комитетам рекомендовано пересмотреть свои планы до декабря текущего года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти разрешат увеличить количество детей в группах детсадов