Ростов-на-Дону, , 11:01 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано девять летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 30 сентября.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались четыре женщины в возрасте от 64 до 88 лет и пятеро мужчин в возрасте от 42 до 80 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 495 жителей Ростовской области.

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