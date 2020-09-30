Ростов-на-Дону, , 11:00 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 198 человек. Этот показатель выше, чем за предшествующие сутки. Так, днём ранее было выявлено 190 носителей инфекции, передаёт ИА REGNUM 30 сентября.

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Случаи заражения коронавирусом подтверждён в 29 муниципальных образованиях Ростовской области. В лидерах — Ростов-на-Дону (88 человек), Волгодонск (девять человек) и Шахты (восемь человек). Чуть более четверти новых заболевших COVID-19 — пожилые люди старше 66 лет, 5% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 21 тыс. 938 человек.