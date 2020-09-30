Москва, , 10:58 — REGNUM В Москве с 1 октября стоимость медицинских масок в общественном транспорте составит 5 рублей. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

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"С 1 октября маски во всем московском транспорте станут ещё дешевле — пассажиры смогут купить их за 5 рублей», — говорится в информации.

С конца августа маски продавались по цене 10 рублей за штуку.

В московском транспорте маски и перчатки можно приобрести в кассах метро, МЦК, МЦД, автовокзалов, а также в вендинговых аппаратах.