Токио, , 10:52 — REGNUM Релиз дополнения The Crown Tundra для игры Pokemon Sword & Shield состоится 23 октября 2020 года. Об этом 29 сентября сообщило издание Eurogamer.

Также стало известно, что в этом дополнении геймеры смогут взять к себе в команду любого легендарного покемона из предыдущих проектов франшизы. Однако некоторые из них будут доступны только для определённой версии игры: Sword или Shield.

Напомним, Pokemon Sword & Shield — это последняя игра из популярной серии Pokemon. Её события разворачиваются в регионе Галар, вдохновлённом современной Великобританией.

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