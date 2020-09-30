Псков, , 10:55 — REGNUM За последние сутки в Псковской области выявлено 30 новых носителей коронавирусной инфекции, проинформировали 30 сентября в областном оперативном штабе. Днем ранее в регионе сообщалось о 34 новых подтвержденных случаях за сутки.

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При этом за минувшие сутки выписаны в Псковской области 24 человека, это на 19 человек больше, чем днем ранее.

С учетом новых данных в Псковской области подтверждено 5476 случаев заражения за всё время пандемии. Выздоровели 4052 человека, скончались 65 человек.

На данный момент проведено 101 320 исследований на наличие коронавируса, в том числе 816 тестов сделано за последние сутки.

Статистика общего количества случаев по районам Псковской области, с учетом новых данных, на 30 сентября 2020 года:

Псков — 1739

Великие Луки — 1119

Бежаницкий район — 67

Великолукский район — 224

Гдовский район — 89

Дедовичский район — 77

Дновский район — 112

Красногородский район — 47

Куньинский район — 51

Локнянский район — 19

Невельский район — 176

Новоржевский район — 28

Новосокольнический район — 147

Опочецкий район — 82

Островский район — 384

Палкинский район — 61

Печорский район — 108

Плюсский район — 104

Порховский район — 187

Псковский район — 455

Пустошкинский район — 29

Пушкиногорский район — 17

Пыталовский район — 31

Себежский район — 43

Струго-Красненский район — 52

Усвятский район — 28

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