Псков, 30 сентября 2020, 10:55 — REGNUM За последние сутки в Псковской области выявлено 30 новых носителей коронавирусной инфекции, проинформировали 30 сентября в областном оперативном штабе. Днем ранее в регионе сообщалось о 34 новых подтвержденных случаях за сутки.
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При этом за минувшие сутки выписаны в Псковской области 24 человека, это на 19 человек больше, чем днем ранее.
С учетом новых данных в Псковской области подтверждено 5476 случаев заражения за всё время пандемии. Выздоровели 4052 человека, скончались 65 человек.
На данный момент проведено 101 320 исследований на наличие коронавируса, в том числе 816 тестов сделано за последние сутки.
Статистика общего количества случаев по районам Псковской области, с учетом новых данных, на 30 сентября 2020 года:
Псков — 1739
Великие Луки — 1119
Бежаницкий район — 67
Великолукский район — 224
Гдовский район — 89
Дедовичский район — 77
Дновский район — 112
Красногородский район — 47
Куньинский район — 51
Локнянский район — 19
Невельский район — 176
Новоржевский район — 28
Новосокольнический район — 147
Опочецкий район — 82
Островский район — 384
Палкинский район — 61
Печорский район — 108
Плюсский район — 104
Порховский район — 187
Псковский район — 455
Пустошкинский район — 29
Пушкиногорский район — 17
Пыталовский район — 31
Себежский район — 43
Струго-Красненский район — 52
Усвятский район — 28
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