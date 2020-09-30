Москва, , 10:45 — REGNUM Сегодня, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин поздравил президента Абхазии Аслана Бжании с Днём победы и независимости республики, сообщается на сайте Кремля.

Подробности: В Абхазии отменили парад в День победы и независимости

Президент подчеркнул, что российско-абхазские отношения развиваются на основе принципов стратегического партнёрства. России и впредь будет оказывать всемерное содействие Абхазии.

«Праздник олицетворяет мужество и стойкость народа Абхазии, отстоявшего в нелёгкой борьбе своё право на свободную жизнь», — отметил Путин и пожелал Бжании здоровья и успехов, а абхазскому народу — мира и благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за риска распространения коронавирусапарад парад 30 сентября по случаю Дня победы и независимости Абхазии не состоится.

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