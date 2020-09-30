Новосибирск, , 10:45 — REGNUM В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении экс-председателя Сибирского отделения РАН Александра Асеева. Об этом сообщает редакция «Вести Новосибирск» со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Анастасию Кулешову.

Уточняется, что дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

В ведомстве отметили, что дело связано с приватизацией коттеджа в Академгородке. Подробности станут известны чуть позже.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в коттедже, где проживает экс-председатель СО РАН академик Александр Асеев, прошли обыски. Они были связаны с делом заместителя председателя СО РАН Эдуарда С., которому предъявили обвинение по статье «Превышение должностных полномочий».

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