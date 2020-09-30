Нижний Новгород, , 10:43 — REGNUM ННГУ им. Н. И Лобачевского позитивно смотрит на изменения, внесенные в процесс приема в вузы новым порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 21.08.2020 № 1076. Об этом 30 сентября ИА REGNUM заявил ответственный секретарь приёмной комиссии Университета Лобачевского (вуз-участник проекта «5−100») Павел Агрба.

«Из основных изменений, на наш взгляд — это переход на двухэтапное зачисление. Раньше многие абитуриенты стремились быть зачисленными в первую волну, пусть и не в самый престижный вуз, а не ждать вторую волну. Это изменение позволит зачислить всех прошедших по конкурсу сразу», — отметил Агрба.

Также, по его словам, крайне важным для абитуриентов в этом году будет возможность выбора одного из ЕГЭ для поступления на усмотрение поступающего. Это позволит поступающему не только выбрать лучшие результаты ЕГЭ, но и снизит психологическую нагрузку на него.

«Обновление конкурсных списков 5 раз в период с 9 до 18 часов существенно повысит прозрачность кампании для абитуриентов и позволит им в последний день более взвешено выбирать вуз для поступления», — добавил Павел Агрба.

Он обратил внимание, что прием документов в электронной форме, актуальный в этом году, также останется актуальным и в следующем: «Это не столько снижает эпидемиологическую обстановку, сколько дает возможность поступающим из всех уголков страны подать документы в предпочтительный вуз. В этом году для поступающих это было нововведением и у некоторых поступающих из отдаленных регионов были сложности с подачей документов в электронной форме. С введением этого способа как одного из основных, он становится более привычным, и мы ожидаем повышения активности поступающих из сельских регионов».