Тюмень, , 10:43 — REGNUM В Тюменской области не собираются переводить школы на дистанционное обучение, а также увеличивать школьные каникулы переносом на более ранний срок. Об этом 30 сентября сообщил заместитель губернатора Алексей Райдер.

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«Ситуация стабильная. В настоящее время чуть более 20 классов находятся на карантине по ОРВИ», — пояснил Алексей Райдер.

От также уточнил, что классы на карантин закрываются при 20% заболевших учеников. Соответственно, если заболеют 20% от общего количества учащихся школы, учебное заведение закрывается на карантин.