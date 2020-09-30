Москва, , 10:42 — REGNUM 30 сентября — последний день голосования в конкурсе «Российское дерево года». В лидерах — дагестанский платан, которому 283 года, на данный момент он набрал 38,843 голоса (40.49%). За ним с полуторакратным разрывом следует старейший дуб Чувашии, которому 369 лет. За него отдано 25,626 голосов (26.71%).

Платан растёт на территории Джума-мечети, в старой части Дербента. Его высота — 35 м, диаметр ствола — 1,76 м.

24-метровый черешчатый дуб растёт в Ильинском участковом лесничестве Моргаушского района Чувашии. Это самый крупный дуб в республике, который больше известен как «старейшина чувашских дубов»: его возраст отсчитывается с 1651 года, диаметр ствола 182 см, обхват — 570 см, высота — 24 метра.

В конкурсе главного дерева страны участвуют 12 уникальных деревьев России из Мордовии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Дагестана, Липецкой, Брянской, Тамбовской областей.

В 2019 году победителем конкурса «Российское дерево года» стал тополь из Калмыкии.

Конкурс «Российское дерево года» является национальным отборочным этапом ежегодного международного конкурса «Европейское дерево года», который проводится с 2011 года во всех европейских странах. Участие в конкурсе принимают деревья, которые внесены в реестр старовозрастных деревьев России и имеют всероссийский статус «Дерево — памятник живой природы». Список для голосования из 12-ти уникальных исторических деревьев был утвержден сертификационной комиссией Всероссийской программы. Голосование за главное дерево страны проходит на сайте всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» с 1 мая 2020 года.

Читайте также: Дуб из Чувашии может стать главным деревом страны