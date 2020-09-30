Симферополь, , 10:41 — REGNUM Переводить образовательные учреждения на дистанционный режим работы в Республике Крым пока не планируют. Об этом сообщила 30 сентября на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Пока оснований для перевода на дистанционное обучение у нас нет», — отметила Пеньковская.

По данным, приведенным Пеньковской, очаги коронавируса выявлены на данный момент в 33 общеобразовательных организациях, это 6% от общего количества в Крыму.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Крыму фиксируется резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ — впервые за 15 лет эпидпорог по данным заболеваниям оказался превышен. Также активно растёт заболеваемость пневмонией.

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