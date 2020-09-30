Пенза, , 11:19 — REGNUM В Пензенской области с каждой неделей наблюдается положительная динамика заболеваемости ОРВИ среди населения. Только за неделю (с 21 по 27 сентября) зарегистрировано 2 998 случаев заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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По сравнению с предыдущей неделей динамика заболеваемости увеличилась на 14,6%. Суммарная заболеваемость ОРВИ выше уровня эпидпорога на 3,2%. Самое большое число пациентов зарегистрировано за отчетный период в Белинском районе (619,2 на 100 тыс. человек), Мокшанском (567,2 на 100 тыс. человек), в Пензе — 307,2 на 100 тыс. человек.

В Пензе в течение 39-й недели 2020 года общая заболеваемость ОРВИ регистрируется выше уровня прошлой недели на 9%, что выше уровня эпидпорога на 4,2%.

ИА REGNUM напоминает, в поликлиниках Пензенской области выделены отдельные кабинеты для предоставления справок ученикам и детям дошкольного возраста. Справку по состоянию здоровья ребенка даже после однодневного отсутствия в саду или школе необходимо предъявлять по требованию регионального управления Роспотребнадзора.

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