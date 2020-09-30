Уфа, , 10:42 — REGNUM У 139 школьников подтверждена коронавирусная инфекция в Башкирии. Об этом 30 сентября сообщил министр образования и науки Айбулат Хажин на парламентских слушаниях в государственном собрании региона.

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По его словам, учитывая то, что в Башкирии обучаются 490 тысяч детей, ситуация с коронавирусом не является критичной. Сложнее обстоит дело с ОРВИ. Этот диагноз поставлен свыше четырем тысячам школьникам. При этом на прошлой неделе заболевших ОРВИ учеников было более пяти тысяч. Школьники выздоравливают. В республики продолжается прививочная кампания, добавил он.

Хажин подчеркнул, что чиновники контролируют ситуацию. Переход на дистанционную форму обучения не планируется, в ближайшие два месяца точно.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 29 сентября в Башкирии было зарегистрировано 8748 случаев заражения коронавирусом. При этом 8092 человек справились с ним.

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