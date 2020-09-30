Москва, , 10:38 — REGNUM Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился к главе ГИБДД Михаилу Черникову и руководителю дептранса Москвы Максиму Ликсутову с предложением защитить автовладельцев от нелепых штрафов за пересечение линии разметки на парковках, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

По мнению парламентария, очередной эксперимент с введением новых массовых штрафов за нарушение фактически «декоративной» нормы ПДД повысит не столько безопасность на дорогах, сколько градус напряженности в автомобильном сообществе.

«Учитывая интенсивность движения на городской улично-дорожной сети и объективный дефицит парковочных мест в г. Москве, сохранение в ПДД нормы, распространяющей действие линии 1.1 на обозначение границ стояночных мест, вряд ли послужит повышению безопасности дорожного движения. Напротив, это станет лишь очередным сомнительным обоснованием штрафов даже за незначительные нарушения в пределах парковочного пространства», — пишет Нилов.

Он просит «дать поручение изучить возможность внесения изменения в Правила дорожного движения и исключения из Правил указанной нормы, распространяющей действие линии 1.1 на обозначение границ стояночных мест».

По информации департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы, в городе началась настройка комплексов фото‑ и видеофиксации нарушений ПДД при пересечении транспортными средствами линии разграничения парковочных мест.