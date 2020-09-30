Томск, , 10:37 — REGNUM Оперативный штаб Томской области по противодействию распространению коронавируса продлил действующий в регионе режим ответственного поведения до 1 ноября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»

Как сообщили ИА REGNUM 30 сентября в областной администрации, по словам губернатора Сергея Жвачкина, продление, прежде всего, касается масочного режима, обязательного дистанцирования, режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Жвачкин отметил, что об усечённом режиме работы ряда отраслей речи пока не идёт, однако всё зависит от текущей ситуации:

«Какой станет ситуация завтра, каких мер и шагов она потребует от власти, зависит от каждого из нас».

Контроль соблюдения масочного режима в регионе будет усилен.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 сентября в Томской области коронавирус был выявлен у 7401 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Томских работодателей просят вернуть «удалёнку» из-за коронавируса

Читайте развитие сюжета: В Томской области выявили 89 новых носителей коронавируса