Челябинск, , 10:37 — REGNUM В Челябинской области за 29 сентября выявили 85 носителей коронавируса. Из них семеро школьников, сообщает оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»

Для сравнения: за 28 сентября в регионе обнаружили 83 случая заражения. Причём трое новых носителей являются учащимися школ.

Всего на данный момент на Южном Урале выявлено 16 740 случаев COVID-19. На лечении находится 3401 пациент. За сутки был выписан 41 человек, а за весь период — 12 814.