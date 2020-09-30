Курган, , 10:36 — REGNUM В Курганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждёны 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 24 выявлено в Кургане, сообщает 30 сентября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 35 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 30 сентября выявлено 3839 положительных тестов на SARS-CoV-2.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 30 сентября от коронавируса излечились 3220 человек, 32 пациента с COVID-19 скончались.