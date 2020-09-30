Санкт-Петербург, , 10:35 — REGNUM В Санкт-Петербурге специалисты за последние сутки подтвердили смерть еще 26 человек от заболевания COVID-19, которое вызывается коронавирусной инфекцией. Об этом 30 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе. Это на четыре летальных случая меньше, чем было днем ранее.

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В этот раз Петербург, который в последнее время постоянно находился на первой строчке по смертности от «ковида», на одну позицию «отстал» от Москвы, где умерли еще 27 человек. В других регионах РФ двузначных цифр смертности за минувшие сутки нет.

Нарастающим итогом за всё время пандемии COVID-19 стал непосредственной причиной смерти 2950 человек в Петербурге. Власти отмечали, что другая значительная часть пациентов, зараженных коронавирусом, скончались по «другим» причинам. Летальность COVID-19 в Петербурге составляет на 30 сентября 6,85%, что является худшим показателем в РФ.

За последние сутки в РФ подтверждено 177 летальных случаев. За весь период по России от COVID-19 умерли 20 722 человека.

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