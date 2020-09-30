Москва, , 10:36 — REGNUM За истекшие сутки на территории России был выявлен 8481 новый подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 30 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1 176 286.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 177 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 20 722.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 958 257 человек вылечились от нового заболевания, 5858 из которых — за прошедшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в России за сутки было выявлено 8232 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.