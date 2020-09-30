Сан-Франциско, США, , 10:33 — REGNUM Официальный релиз игры Torchlight 3 состоится 13 октября 2020 года. Об этом 29 сентября сообщило издание Eurogamer.

Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One. Версия проекта для Nintendo Switch должна выйти до конца 2020 года.

Напомним, Torchlight 3 вышла в «раннем доступе» Steam в июне 2020 года. Эта версия проекта получила смешанные отзывы от геймеров и критиков.

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