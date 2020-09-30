Ростов-на-Дону, , 10:35 — REGNUM Откровенная фотосессия, которую в августе 2020 года провели на стадионе «Ростов Арена», привела к увольнению. О скандале, который вызвала съёмка фотомоделей в нижнем белье, сообщает telegram-канал Baza.

Руководство съёмку согласовало, однако в заявке говорилось о том, что модели будут позировать в купальниках, а не в нижнем белье. О произошедшем стало известно донским властям, после чего должности лишилась менеджер, которая передала заявку на фотосессию своему начальству.

ИА REGNUM не располагает официальными комментариями по данному факту.