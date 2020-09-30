Монреаль, Канада, , 10:30 — REGNUM В сети появился сюжетный трейлер игры Assassin's Creed Valhalla. Его опубликовали 29 сентября на официальном YouTube-канале франшизы Assassin's Creed.

В ролике разработчики познакомили геймеров с главными героями проекта: викингом Эйвором и его братом Сигурдом. Воители решают отправиться в Англию, чтобы обеспечить процветание своему клану.

Напомним, релиз Assassin's Creed Valhalla ожидается 10 ноября 2020 года. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One.

Читайте ранее в этом сюжете: Авторы Diablo IV очень буквально отнеслись к понятию «дерево навыков»

Читайте развитие сюжета: Стала известна дата официального релиза игры Torchlight 3