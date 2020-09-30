Ташкент, , 10:29 — REGNUM В Узбекистане ввели выплаты для граждан республики за фиксацию правонарушений в сфере охраны окружающей среды, сообщает 30 сентября издание UzNews со ссылкой на соответствующее постановление президента республики.

Новый порядок расчета вводится с 1 января 2021 года. Соответствующую информационную систему поручено создать государственному комитету по экологии и охране окружающей среды. Лицам, предоставившим фотографии или видеоматериалы о нарушении, будет выплачено 15% от размера штрафа.

В Узбекистане также планируют увеличить штрафы за сброс бытовых и строительных отходов в неустановленном месте. Будет также усилена ответственность за нарушения в сфере обращения с бытовыми отходами.

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