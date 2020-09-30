Ростов-на-Дону, , 10:24 — REGNUM В Ростове-на-Дону бездомная кошка могла заразиться коронавирусной инфекцией. В настоящее время волонтёры центра безнадзорных животных пытаются помочь новому питомцу и вылечить её от осложнений, которые, как они полагают, дала опасная инфекция.

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Животному поставлен смертельный диагноз — инфекционный кошачий перитонит (ФИП). Лечить питомца дорого, при этом даже помощь ветеринаров не даст стопроцентной гарантии выздоровления.

«Вернее всего, кошка была больна коронавирусной инфекцией, на фоне стресса произошло мутирование коронавируса и, как результат, мы имеем ФИП», — считают в центре.