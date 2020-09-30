Ирвайн, США, , 10:23 — REGNUM Разработчики Diablo IV показали, как будет выглядеть дерево навыков в игре. Об этом 29 сентября сообщило издание Kotaku.

Как оказалось, дерево навыков будет похоже на настоящее дерево, на ветвях которого располагаются различные активные способности персонажей. При этом его корнями будут служить пассивные умения героев — их нужно будет прокачивать в последнюю очередь.

Напомним, Diablo IV — это ролевой экшен от компании Blizzard Entertainment. Дата его релиза пока неизвестна.

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