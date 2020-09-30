Санкт-Петербург, , 10:30 — REGNUM В Петербурге за последние сутки выявлено 276 новых носителей коронавирусной инфекции, сообщили 30 сентября в федеральном оперативном штабе. Новый показатель — сразу на 25 человек больше, чем число инфицированных за предыдущие сутки.

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Напомним, неуклонный рост заражаемости коронавирусом отмечается в Петербурге с конца августа. С 1 сентября суточная статистика возросла почти на 100 человек. С учетом новых данных, за всё время пандемии в Северной столице подтвержден 43 021 случай коронавирусной инфекции.

Переболели и выздоровели за это время 29 074 человека, в том числе 138 человек выписаны за последние сутки. Скончались от COVID-19 в Петербурге 2950 человек.

За последние сутки в России выявлено 8481 случаев заражения в 84 регионах. нарастающим итогом зарегистрировано 1 176 286 случаев (+0,7% за сутки) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению в России 5858 человек. За весь период выписано 958 257 человек.

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