Тбилиси, , 10:19 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 326 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом 30 сентября опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране зафиксированы 6192 человека, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 3120 человек победили инфекцию, в том числе, после упрощения процедуры признания пациента выздоровевшим, 796 за последние сутки.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 37 пациентов. В карантин помещены 5445 человек, в стационаре — 836, в карантинных зонах в гостиницах — ровно 1000. С начала пандемии проведено 619 874 ПЦР-тестов на коронавирус, в том числе 3526 за последние сутки. Активных случаев COVID-19 на текущее время — 3036, в течение дня их стало меньше на 447.

Стоит отметить, что 326 новых выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки является рекордным для Грузии. Этот показатель в течение сентября неуклонно растет.

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