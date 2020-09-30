Москва, , 10:16 — REGNUM Москвичам старше 65 лет, находящимся в самоизоляции на дачных участках, по поручению мэра Сергея Собянина начали завозить дрова, сообщается на портале мэра столицы.

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Заявки от москвичей, которым рекомендовано соблюдать домашний режим, начали поступать с 27 сентября. Городские службы приступили к их выполнению.

Власти столицы выделили на завоз дров самосвалы, погрузчики и манипуляторы. В мэрии отметили, что дрова пожилым людям на дачи доставляются по льготным ценам.

Как сообщало ИА REGNUM, первый раз доставка дров москвичам 65+ была организована с марта по июль 2020 года. Было выполнено более 32 тыс. заявок.

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