Москва, , 10:09 — REGNUM В Москве уже шесть участников программы тестирования вакцины против коронавирусной инфекции получили второй компонент препарата «Спутник V». Об этом 30 сентября сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

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«Второй компонент прививки от коронавируса получили уже шесть участников исследования. За сегодняшний день планируется вакцинировать порядка 20 человек», — сказала она.

Ракова напомнила, что вакцина против коронавирусной инфекции является двухкомпонентной. По её словам, первую прививку сделали уже 5,7 тыс. человек, абсолютное большинство из которых чувствует себя хорошо. Промежуток между двумя прививками составляет 21 день.