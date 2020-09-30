Абакан, , 10:07 — REGNUM Районы Хакасии накрыло снегом.

Снег в Туиме Скриншот со страницы паблика «Инцидент Абакан», vk.com

Снежные осадки начались в республике с вечера 29 сентября. Снег выпал в населённых пунктах Приисковое Орджоникидзевского района, Коммунар и Шира Ширинского района, на трассе Белый Яр — Аршаново.

Также о снеге сообщают пользователи соцсетей из села Туим Ширинского района.

Добавим, по данным портала «Шанс Онлайн», с 30 сентября холодный фронт принесёт в Хакасию сильный ветер и снег. Ожидается, что тепло вернётся в регион с 3 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кузбассе на текущей неделе ожидаются дожди и мокрый снег.

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