Екатеринбург, , 10:06 — REGNUM Екатеринбургские дорожные рабочие уложили асфальт на гранитную брусчатку на проспекте Ленина. Об этом сообщили урбанист Владимир Злоказов в Facebook.

Специалист обратил внимание, что на перекрёстке проспекта и улица Хохрякова появилось асфальтовое покрытие. На этом месте ранее был уложен гранит в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

«Поздравляю комитет благоустройства администрации с новым дном», — прокомментировал Злоказов.

Он добавил, что брусчатка начала разваливаться ещё в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Екатеринбурге не будут менять плитку на улицах из-за потерь бюджета на фоне пандемии COVID-19.

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