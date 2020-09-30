Петрозаводск, , 10:11 — REGNUM В Республике Карелия за последние сутки подтвержден еще один летальный исход от COVID-19. В Республиканской инфекционной больнице скончался житель Петрозаводска, 1951 года рождения. Он стал 37-й жертвой инфекции в Карелии с начала пандемии. Об этом 30 сентября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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По его словам, как и в большинстве других летальных случаев, мужчина страдал сопутствующими заболеваниями. В результате организм не смог справиться с опасной инфекцией.

«В целом, уровень смертности от COVID-19 в республике на сегодня составляет шесть случаев на 100 тысяч населения, среднероссийский показатель гораздо выше — 14 случаев на 100 тысяч населения», — отметил губернатор.

Кроме того, за прошедшие сутки в регионе было выявлено 44 новых носителя SARS-CoV-2, в том числе пять детей, что на пять случаев больше, чем сутками ранее. В числе новых подтвержденных случаев коронавируса 34 выявлены в Петрозаводске, по два — в поселке Лоухи и в Сегеже, один — в Пряже, еще два заразившихся — в Кондопожском районе в Кондопоге и в деревне Чеболакша и три в Прионежье, двое — в селе Заозерье и один — в поселке Ладва.

С начала пандемии в Карелии выявлено 3997 человек с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции. Из них 3343 человека выписаны, в том числе 31 — за прошедшие сутки.

В республике за все время эпидемии проведено 176 630 исследований, из которых 1139 — за сутки. 1112 человек находятся на карантине, за сутки их количество увеличилось на семь человек. Еще два человека находятся в местах обсервации.

С внебольничной пневмонией в Карелии с 1 апреля госпитализировано 1361 человек, в том числе шесть за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода, 78 человек умерли. За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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