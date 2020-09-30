Ростов-на-Дону, , 10:00 — REGNUM В Ростове-на-Дону рейды по соблюдению санитарных требований проведут на объектах культуры. Нарушителей будут искать в парках и кинотеатрах. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

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Положительную оценку соблюдению санитарных норм получили детские музыкальные школы имени Гнесина и имени Чайковского, детская школа искусств № 1 имени Ходоша, парк «Левобережный», парк имени 1 Мая, молодёжный театр.

«В молодёжном театре приняты меры по ограничениям рассадки в зале в соответствии с действующими правовыми актами. Совместно с сотрудниками полиции были проверены четыре городских кинотеатра. Длительный период сфера киноиндустрии находилась под ограничениями — все заведения были закрыты. Сейчас деятельность кинотеатров возобновилась, разрешена продажа 50% билетов в залах», — пояснил ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко.