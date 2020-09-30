Москва, , 09:58 — REGNUM Почти 220 тысяч человек на сегодняшний остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 30 сентября сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

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«По состоянию на 30.09.2020 под (медицинским) контролем остаются (из-за подозрения на коронавирус) 219 714 человек», — говорится в бюллетене.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет 46 037 660, из которых 338 тысяч были сделаны за истекшие сутки.

Как передвало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 29 сентября под медицинским наблюдением в России находится 219 156 человек.