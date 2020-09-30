Вашингтон, , 09:52 — REGNUM Создатель игры The Binding of Isaac Эдмунд Макмиллен рассказал, что будущее дополнение Repentance будет ощущаться как полноценный сиквел проекта. Об этом 29 сентября сообщило издание Eurogamer.

В Repentance геймеров ожидают новые локации, противники и магические предметы. Макмиллен отметил, что дополнение готово на 90%.

На странице проекта в Steam указано, что релиз Repentance состоится 31 декабря 2020 года. Однако эта дата может измениться.

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