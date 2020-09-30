Нур-Султан, , 09:49 — REGNUM В Атырауской области Казахстана снова выставили блокпосты, а в Актюбинской области — санитарные посты. Об этом 30 сентября заявил министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев на заседании правительства.

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По его словам, внутренние органы Казахстана готовы к усилению карантина и охрануе общественного порядка. Министр отметил, что полиция уже оцепила 299 карантинных объектов.

Тургумбаев добавил, что во время рейдовых мероприятий выявлено более 28 тыс. нарушений карантина, в том числе 4,6 тыс. — в торговых центрах, магазинах и рынках.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября председатель правительства Казахстана Аскар Мамин поручил усилить контроль за соблюдением санитарных требований в республике.

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