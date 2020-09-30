Беркли, США, , 09:48 — REGNUM Игра Oddworld: New 'n' Tasty выйдет на гибридной консоли Nintendo Switch 27 октября 2020 года. Об этом 29 сентября сообщалось на официальном YouTube-канале франшизы Oddworld.

Релиз проекта на других консолях состоялся ещё в 2014 году. Напомним, New 'n' Tasty — это ремейк классического платформера Abe's Oddysee.

Oddworld — это серия видеоигр в жанре платформера о пришельцах-мудоконах, пытающихся сбежать с завода пищевой компании RuptureFarms. Одной из главных идей проектов этой франшизы является критика капитализма.

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