Киев, , 09:43 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердились 4027 случаев заражения коронавирусм. Об этом сообщил 30 сентября специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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Данный показатель является рекордным за всё время пандемии. Отметим, что за минувшие сутки на Украине выявили 3627 случаев заражения.

Согласно данным ресурса, за сутки от последствий, вызванных заболеванием COVID-19, скончались 64 человека, выздоровели 2110 пациентов.

Всего за время пандемии на Украине зафиксировали 208 959 случаев заражения коронавирусом, из них более 4 тыс. оказались смертельными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Жан Беленюк рассказал о том, что заразился коронавирусом.

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