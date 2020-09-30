Махачкала, , 09:50 — REGNUM Усиление ветра до 23 метров в секунду ожидается в Дагестане в первой половине дня 30 сентября. В этой связи в республике объявлено штормовое предупреждение, сообщает главное управление МЧС по региону.

«Сегодня в период с 08:00 до 11:00 по районам моря ожидается дальнейшее усиление восточного, юго-восточного ветра до 18−23 метров в секунду. Высота волн — 2−3 метра», — сказано в сообщении.

Населению рекомендовано переждать сильный ветер дома, плотно закрыть окна и двери, убрать с крыш и балконов предметы, которые могут упасть вниз на людей. Оказавшимся на улице в ведомстве посоветовали находиться как можно дальше от легких построек, линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов и баннеров.