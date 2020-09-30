Магас, , 09:37 — REGNUM В Ингушетии планируют увековечить имя участника Великой Отечественной войны Японца Абадиева. В честь него назовут парк в Назрани. С этой инициативой выступили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта, сообщили 30 сентября в организации. Новый парк отдыха расположен вдоль Алханчуртского канала. Пока у него нет своего названия.

«Присвоение имени Японца Абадиева новому скверу в хорошем районе, где проживают семьи с детьми, — прекрасная возможность для нас, ныне живущих, выразить дань памяти и почтить его преданность Родине. Для этого и существует проект ОНФ «Улицы Героев», — сообщила член регионального штаба ОНФ в Ингушетии Зарема Оздоева.

Японц Абадиев — известный в Ингушетии человек. Будущий кадровый офицер родился в 1906 году в селе Насыр-Корт Назрановского округа Терской области. С 27 июня 1941 года он воевал на фронтах Великой Отечественной войны сначала в должности заместителя командира 117-го тяжелого танкового полка, а затем в качестве командира 126-го полка 28-й кавказской дивизии, первого командира 255-го отдельного Чечено-Ингушского кавполка, командира 278-го полка 115-й Кабардино-Балкарской национальной кавалерийской дивизии.

За свой ратный подвиг Абадиев награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Ленина и множеством медалей.