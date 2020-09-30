Ростов-на-Дону, , 09:35 — REGNUM В Ростове-на-Дону привились от гриппа более 210 тыс. горожан, или около трети от плановых показателей текущей прививочной кампании. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

«На 29 сентября в городе антигриппозную вакцину получили более 210 тыс. человек. Из них — более 60 тыс. детей и более 104 тыс. взрослых. В планах — иммунизация почти 700 тыс. человек», — отметил ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Мобильные прививочные комплексы продолжают свою работу. В передвижные пункты обратились более 5,5 тыс. человек.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области планируется привить от гриппа почти 2,5 млн жителей Дона — 60% населения региона.

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