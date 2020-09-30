Москва, 30 сентября 2020, 09:34 — REGNUM После вакцинации от коронавирусной инфекции жительницы России могут спокойно планировать беременность. Об этом заявил директор Нацонального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»
А вот в период вакцинации он посоветовал представительницам прекрасного пола по возможности воздержаться от зачатия ребёнка.
Читайте также: Специалисты дали рекомендации участникам испытаний вакцины «Спутник V»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее медики дали несколько рекомендаций, которым должны следовать добровольцы, участвующие в пострегистрационных испытаниях российской вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции. Так, до прививки следует отказаться от употребления алкоголя, а также сократить количество выкуриваемых за день сигарет до десяти штук.
Ранее по теме: Мурашко рассказал о влиянии вакцины от коронавируса на беременность
Женщин-добровольцев во время испытаний призвали воздержаться от зачатия ребёнка и кормления грудью, а мужчинам посоветовали не сдавать сперму для искусственного оплодотворения как во время испытаний, так и в последующие три месяца после приёма последней дозы вакцины.