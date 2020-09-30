Москва, , 09:34 — REGNUM После вакцинации от коронавирусной инфекции жительницы России могут спокойно планировать беременность. Об этом заявил директор Нацонального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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А вот в период вакцинации он посоветовал представительницам прекрасного пола по возможности воздержаться от зачатия ребёнка.

«Беременеть можно после вакцинации, — приводит РИА Новости слова Гинцбурга. — Во время вакцинации не надо все-таки планировать зачатие, но если прошла, то пожалуйста».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее медики дали несколько рекомендаций, которым должны следовать добровольцы, участвующие в пострегистрационных испытаниях российской вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции. Так, до прививки следует отказаться от употребления алкоголя, а также сократить количество выкуриваемых за день сигарет до десяти штук.

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Женщин-добровольцев во время испытаний призвали воздержаться от зачатия ребёнка и кормления грудью, а мужчинам посоветовали не сдавать сперму для искусственного оплодотворения как во время испытаний, так и в последующие три месяца после приёма последней дозы вакцины.