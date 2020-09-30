Нур-Султан, , 09:34 — REGNUM В Казахстане планируют ввести обязательную отработку выпускников вузов, которые получили образование по государственному образовательному заказу. Об этом заявил член комитета по социально-культурному развитию Мажилиса (парламента) Абдиманап Бектурганов на пленарном заседании парламента.

По его словам, в действующем законодательстве не предусмотрена процедура формирования государственного образовательного заказа. Депутат считает, что указанная поправка уменьшит коррупцию при размещении госзаказа.

Бектурганов уточнил, что выпускники вузов, обучающиеся в соответствии с госзаказом, должны будут отработать три года. При обучении на основе гранта срок отработки составит не менее срока обучения за счет бюджета.

В закон «Об образовании» также вносятся дополнения, предусматривающие разграничение понятий «высший колледж» и «колледж», проведение мониторинга образовательных достижений в организациях среднего, технического и профессионального образования.