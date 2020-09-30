Посёлок городского типа Агинское, Забайкальский край, , 09:32 — REGNUM В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Забайкальском крае, с сегодняшнего дня, 30 сентября 2020 года и до особого распоряжения, вводится дистанционное обучение обучающихся общеобразовательных организаций городского округа «поселок Агинское». Об этом сообщает официальный сайт муниципалитета.

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»Будет продолжена информационно-разъяснительная работа с коллективами педагогических работников, с учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом образовательных организаций, а также с обучающимися и их родителями (законными представителями) о мерах профилактики и снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В общеобразовательных организациях будут приняты локальные нормативные акты по организации дистанционного обучения», — пояснили в администрации посёлка.

Напомним, в Агинском находится пять общеобразовательных учреждений. Самыми крупными являются: Агинская СОШ № 1 — 1179 учащихся (1226 в 2018 году), и Агинская СОШ № 2 — 1375 учащихся (1313 в 2018 году).

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составило уже 6342 человека, причём 80 из них добавились только за последние сутки, 29 сентября.

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