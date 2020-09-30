Новотроицк, Оренбургская область, , 09:30 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области скандал разгорелся вокруг действий бригады скорой помощи, которая не подошла к сильно избитому мужчине, который лежал на улице. Не оказав медпомощь, бригада уехала, сообщают информресурсы. Видеоролик появился в интернете.

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В минздраве региона прокомментировали ситуацию. Чиновники выступили в защиту сотрудников службы скорой помощи, подчеркнув, что бригада медиков оказывала помощь COVID-пациенту. После этого запрещено контактировать с другими пациентами, не пройдя обработку и не поменяв защитный костюм. Медики вызвали коллег, которые за 15 минут доехали до места, где находился избитый мужчина. Он госпитализирован и находится в травматологического отделении больницы города Орск.

«Действия «ковидной» бригады признаю верными, нарушений с их стороны не было», — сказал главный специалист Службы скорой медицинской помощи Валентин Иванов.